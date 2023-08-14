"Презрение": Машков катком проехался по беглянке Пугачевой

Худрук жестко раскритиковал своих коллег

Народная артистка СССР Алла Пугачева, будучи самой именитой отечественной звездой, после начала специальной военной операции на Украине стала своеобразным флагманом звезд, которые сбежали из России, а потом начали из-за границы поливать свою родину грязью. Разумеется, ни простые россияне, ни коллеги по цеху им этого не простили.

Художественный руководитель театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков всегда придерживался патриотических взглядов. За честную и смелую позицию, за поддержку российской армии и мирных граждан Украины, ставших заложниками преступного киевского режима, артист успел попасть под многочисленные санкции западных стран.

Конечно, настоящему патриоту плевать на санкции. Владимир Машков не считает возможным игнорировать русофобские заявления коллег. Он катком проехался по беглянке Алле Пугачевой и другим звездам, берущим с нее пример.

"У меня для всех них есть одно слово: презрение" – подчеркнул Владимир Машков.

По словам худрука, россиянам необязательно отворачиваться от звезд-русофобов, но лучше им смотреть туда, где "наша любовь и уверенность". При этом актер заявил, что артистов, льющих грязь на Россию, настигнет беда.

С позицией Владимира Машкова, очевидно, согласился бы Виктор Рыбин. Ранее лидер группы "Дюна" также раскритиковал Аллу Пугачеву и других беглых звезд.