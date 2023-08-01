Финансируют терроризм: Поплавская потребовала строго наказать Пугачеву и Галкина*

Финансируют терроризм: Поплавская потребовала строго наказать Пугачеву и Галкина*
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская больше года яростно выражает патриотические настроения и решительно осуждает коллег, которые отвернулись от своей родины в непростое время. 

Особенно раздражает Яну Поплавскую Максим Галкин*, который регулярно критикует Россию и отпускает в адрес россиян колкие шуточки. Именно за это комика признали иноагентом, а теперь и вовсе предлагают запретить ему и его жене Алле Пугачевой въезд в Россию. Кроме того, речь идет также обо всех звездах, которые приезжали на русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. 

Яна Поплавская и другие звезды поддержала такую идею. Россиян возмутил тот факт, что Лайма Вайкуле перед открытием фестиваля заявила, что направит часть вырученных денег на поддержку Украины. Выходит, что и Алла Пугачева, и Максим Галкин*, и многие другие звезды вложили в это дело свою копеечку. 

"Пугачева, Галкин, Макаревич, Максакова и, конечно, Вайкуле открыто участвуют в финансировании террористического государства", – возмутилась Яна Поплавская. 

Актриса добавила, что таких людей попросту нельзя впускать в наше государство, так как это может быть опасно. 

*признан иноагентом в РФ

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Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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