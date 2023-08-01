Финансируют терроризм: Поплавская потребовала строго наказать Пугачеву и Галкина*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Российская актриса театра и кино Яна Поплавская больше года яростно выражает патриотические настроения и решительно осуждает коллег, которые отвернулись от своей родины в непростое время.

Особенно раздражает Яну Поплавскую Максим Галкин*, который регулярно критикует Россию и отпускает в адрес россиян колкие шуточки. Именно за это комика признали иноагентом, а теперь и вовсе предлагают запретить ему и его жене Алле Пугачевой въезд в Россию. Кроме того, речь идет также обо всех звездах, которые приезжали на русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии.

Яна Поплавская и другие звезды поддержала такую идею. Россиян возмутил тот факт, что Лайма Вайкуле перед открытием фестиваля заявила, что направит часть вырученных денег на поддержку Украины. Выходит, что и Алла Пугачева, и Максим Галкин*, и многие другие звезды вложили в это дело свою копеечку.

"Пугачева, Галкин, Макаревич, Максакова и, конечно, Вайкуле открыто участвуют в финансировании террористического государства", – возмутилась Яна Поплавская.

Актриса добавила, что таких людей попросту нельзя впускать в наше государство, так как это может быть опасно.

*признан иноагентом в РФ

