Главная патриотка России накинулась на Галкина*

Главная патриотка России накинулась на Галкина*
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неосторожное заявление юмориста вывело актрису из себя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Российские журналисты с большим вниманием наблюдают за поведением известного юмориста Максима Галкина*. После разразившегося конфликта он покинул родное государство и сейчас живет в Израиле. Однако это не мешает ему принимать самое активное участие в освещении главных событий на международной арене. Артист не стесняется вступать в перепалки с подписчиками. На недавний выпад знаменитости отреагировала известная российская актриса Яна Поплавская.

Звезда культовой советской киноленты "Красная Шапочка" всегда заявляла о том, что придерживается строго патриотических позиций и с негодованием наблюдает за тем, как некоторые звезды позволяют себе охаивать родную страну.

Недавно Максим попытался оспорить свой статус иностранного агента, но потерпел фиаско. Стоит отметить, что в социальных сетях такое развитие событий многим показалось справедливым – некоторые комментаторы так и написали об этом юмористу. Такое мнение сильно разозлило артиста. В итоге он перешел на язвительные замечания и написал одной из женщин, что желает ей как можно чаще сталкиваться с российским законодательством.

Поплавская не смогла пройти мимо скандальной ситуации и обратила внимание, что действия Максима преследуют одну цель – подогреть свою популярность. Как известно, в последнее время все меньше людей ходят на его концерты, что самый негативным образом сказывается на благосостоянии звездного семейства.

"Он много чего говорит, чтобы о нем писали. Ну пусть говорит. Абсолютно уже неинтересно", – строго отрезала актриса.


Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Объявлено об отправке войск НАТО на Украину

Названа основная причина

Казахстан нанес удар по рублю: Астана выступила с оправданием

Республика опасается вторичных санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей