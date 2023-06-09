Главная патриотка России накинулась на Галкина*

Неосторожное заявление юмориста вывело актрису из себя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Российские журналисты с большим вниманием наблюдают за поведением известного юмориста Максима Галкина*. После разразившегося конфликта он покинул родное государство и сейчас живет в Израиле. Однако это не мешает ему принимать самое активное участие в освещении главных событий на международной арене. Артист не стесняется вступать в перепалки с подписчиками. На недавний выпад знаменитости отреагировала известная российская актриса Яна Поплавская.



Звезда культовой советской киноленты "Красная Шапочка" всегда заявляла о том, что придерживается строго патриотических позиций и с негодованием наблюдает за тем, как некоторые звезды позволяют себе охаивать родную страну.



Недавно Максим попытался оспорить свой статус иностранного агента, но потерпел фиаско. Стоит отметить, что в социальных сетях такое развитие событий многим показалось справедливым – некоторые комментаторы так и написали об этом юмористу. Такое мнение сильно разозлило артиста. В итоге он перешел на язвительные замечания и написал одной из женщин, что желает ей как можно чаще сталкиваться с российским законодательством.



Поплавская не смогла пройти мимо скандальной ситуации и обратила внимание, что действия Максима преследуют одну цель – подогреть свою популярность. Как известно, в последнее время все меньше людей ходят на его концерты, что самый негативным образом сказывается на благосостоянии звездного семейства.

"Он много чего говорит, чтобы о нем писали. Ну пусть говорит. Абсолютно уже неинтересно", – строго отрезала актриса.



