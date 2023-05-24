"Не разговаривала с отцом больше года": дочь Машкова прервала молчание

"Не разговаривала с отцом больше года": дочь Машкова прервала молчание
Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Отношения с родителем не задались из-за политики

В 2022 году единственная дочь Владимира Машкова рассорилась с отцом из-за политической ситуации в мире, отказавшись возвращаться из Штатов в Россию. С тех пор общение между ними было прекращено.

Мария признается, что не разговаривала с отцом больше года. Не поддерживает его патриотические взгляды. Ситуацию, кажется, уже приняла и отпустила – по крайней мере, так утверждает.

"Я в нормальном состоянии сейчас", – призналась Мария, добавив, что поддерживает всякого, кто не страшится идти "против системы".

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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