"Вымарали без сожаления": оскорбившая россиян дочь Машкова осталась без работы

"Вымарали без сожаления": оскорбившая россиян дочь Машкова осталась без работы
Мария Машкова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всплыли новые подробности жизни сбежавшей в США актрисы

Звезда сериала "Не родись красивой" какое-то время жила на две страны. Перебравшись в США, она иногда посещала родину, чтобы поработать или увидеть родственников. Однако позже от России она открестилась, из-за чего даже перестала общаться со своим знаменитым отцом. Теперь Мария Машкова строит новую жизнь в Америке, пытается добиться успехов в карьере, а в свободное время оскорбляет своих соотечественников. 

Актриса как-то жаловалась, что постоянно ходит на пробы, но роли не получает. Но недавно в ее жизни произошло чудо. Ее взяли в один проект – на место покойной Евгении Брик. А вот в России она осталась без последней работы. Выяснилось, что дочь Владимира Львовича вырезали из сериала "Операция "Престол", который телеканал "Россия 1" снял еще в 2021 году. 

Такое решение было ожидаемо, ведь Мария Машкова не раз поражала публику своими антироссийскими лозунгами. Так что, на экранах актриса не появилась, а заменила ее Татьяны Арнтгольц. Бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков, комментируя ситуацию, отметил, что судьба звезды "Не родись красивой" была предсказуема.

И, по его мнению, увидев в сериале другую артистку, зрители вряд ли расстроились. 

"Ее лицо упертой, не желающей ничего знать, бескомпромиссной проамериканской мадам так не подходило к роли, что ее вымарали без сожаления. И правильно", – резко высказался о Марии Машковой экс-депутат в социальных сетях. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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