Александр Васильев назвал героями "репрессированных" русофобов

Историк моды сделал заявление

После начала специальной военной операции некоторые российские звезды сбежали из страны. И не просто сбежали, а в максимально сжатые сроки переформатировались в политологов, начав активно комментировать события в регионе, а заодно и поливать грязью народ, за счет которого заработали себе на роскошные виллы за границей.

Покинул страну, в том числе, бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев. Он и отличился очередным скандальным высказыванием. Историк моды заявил, мол со временем беглых русофобов признают героями.

По мнению телеведущего, патриоты России сегодня ошибаются, когда критикуют беглых артистов. Действительно, общественность негативно относится к таким звездам, как Алла Пугачева и ее муж-иноагент, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Светлана Лобода и к прочим бывшим любимчикам публики.

Однако Александр Васильев считает критику русофобов со стороны патриотично настроенных коллег репрессиями и гонениями. По его словам, через 40-50 лет отношение граждан к беглецам поменяется, якобы им поставят памятники на родине.

"Всем уехавшим, которые вложили в мировую культуру, поставят памятник и доску на дом..." – уверен Александр Васильев.

Кстати, негативно к беглым звездам относятся не только простые граждане, но и коллеги по цеху. К примеру, народный артист России Владимир Машков, попавший под санкции за патриотическую позицию, уверен, что Алла Пугачева и прочие русофобы заслуживают презрения.