Васильев осадил Бабкину за желание выкопать Зайцева из могилы

Васильев осадил Бабкину за желание выкопать Зайцева из могилы
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Скандалы вокруг похорон кутурье не утихают

Надежда Бабкина собирается перезахоронить Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище. Она считает, что нынешнее место в Щелково является оскорбительным для такой известной персоны. Однако с ней категорически не согласен бывший коллега Александр Васильев, который полагает, что делать это неуместно. 

Ведущий заявил, что после похорон выкапывать гроб Зайцева из могилы непозволительно. Он также допускает, что модельер мог сам в своем завещании указать место, где хочет быть погребен. 

При этом кладбище в Щелково, по его словам, и правда не выглядит достаточно респектабельно.

"Там оградки сделаны из труб водопроводных! Провинциальное, недорогое кладбище – даже по фотографиям это видно", – утверждает Васильев.

Историк моды отметил, что если бы Минкульт был заинтересован, то похороны Зайцева организовали на самом высоком уровне. 

Источник: ProZvezd
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