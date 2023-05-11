Васильев осадил Бабкину за желание выкопать Зайцева из могилы

Скандалы вокруг похорон кутурье не утихают

Надежда Бабкина собирается перезахоронить Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище. Она считает, что нынешнее место в Щелково является оскорбительным для такой известной персоны. Однако с ней категорически не согласен бывший коллега Александр Васильев, который полагает, что делать это неуместно.

Ведущий заявил, что после похорон выкапывать гроб Зайцева из могилы непозволительно. Он также допускает, что модельер мог сам в своем завещании указать место, где хочет быть погребен.

При этом кладбище в Щелково, по его словам, и правда не выглядит достаточно респектабельно.

"Там оградки сделаны из труб водопроводных! Провинциальное, недорогое кладбище – даже по фотографиям это видно", – утверждает Васильев.

Историк моды отметил, что если бы Минкульт был заинтересован, то похороны Зайцева организовали на самом высоком уровне.