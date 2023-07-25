Вернется ли "Модный приговор" на экран – Васильев раскрыл причины краха шоу

Вернется ли "Модный приговор" на экран – Васильев раскрыл причины краха шоу
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Историк моды рассказал все секреты

Телевизионные каналы, которые весной прошлого года кардинально изменили сетку своего обещания, мало помалу пытаются вернуть к жизни передачи, которые столь сильно ценились зрителями. Однако не всем из них будет суждено вновь увидеть свет. Именно о таком случае и рассказал журналистам звезда шоу "Модный приговор" Александр Васильев.

По словам телеведущего, крах проекта был связан с несколькими причинами, которые он без утайки раскрыл журналистам. С началом СВО ушли, утверждает историк моды, все рекламодатели. Шоу было ориентировано на женщин, поэтому и закупали у нем рекламу те, кто продавал одежду, косметику и аксессуары для представительниц прекрасного пола.

"Мы жили от продажи рекламы, одна минута в программе "Модный приговор" стоила 60 тысяч евро", – ударился в воспоминания Александр Васильев.

Кроме того, делится ведущий, стилистам "Модного приговора" требовалось много одежды для героев. А магазины, которые ее поставляли, ушли и их, увы, некем было заменить.

Заговорил Александр Васильев и о том, вернется ли шоу на экран. На его взгляд, это маловероятно. Найти рекламодателей и поставщиков одежды получится, хоть и с трудом. Но вот позицию руководства не изменить.

Продюсеры хотят подхватить тенденцию на все российское, поэтому готовы разрешить запуск передачи исключительно о национальной моде. Но это, уверен мужчина, плохая идея для шоу, где предполагается бессчетное количество выпусков.

Многие, к слову, и вовсе уверены в том, что Александру Васильеву на "первый канал" путь заказан. Об этом на Утро.ру писали ранее.

Источник: Лента ✓ Надежный источник
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