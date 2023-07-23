"Никакого "Модного приговора": Васильева с позором вышвырнули из Первого канала

"Никакого "Модного приговора": Васильева с позором вышвырнули из Первого канала
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Дороги назад у ведущего уже нет

В Сети ходят слухи о скором возвращении в эфир Первого канала "Модного приговора" вслед за "Давай поженимся". Однако бессменных ведущих этой телепередачи ждать уже никто не будет – а потому ни Надежда Бабкина, ни историк моды Александр Васильев уже не вернутся в телеэфир первой кнопки.

Напомним, выпуски "Модного приговора" были приостановлены в прошлом году. Работу потерял не только Васильев – еще и Эвелина Хромченко, выступавшая в качестве главного обвинителя героев программы, и "адвокат" Надежда Бабкина. У обеих были заключены годовые контракты с Первым каналом.

Однако после "Давай поженимся" стали поговаривать и о скором возвращении телепередачи для модников, которые одеваются по беспроигрышным и верным, как смерть, заветам Первого канала. Однако незадача: ни Васильева, ни Бабкина там не появятся. Почему – вопрос открытый.

Бабкина работает ныне в программе с похожим форматом на НТВ. А Васильев после антипатриотичных высказываний уже вряд ли в принципе получит работу в телевизоре.

Впрочем, само руководство Первого ничего не говорит по поводу программы. 

А ранее сам Васильев рассказывал, как Бабкина переживала расставание с возлюбленным, которого она уличила в изменах. Историк моды говорил, что певица была раздавлена из-за предательства.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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