Помутнение рассудка: подлое предательство довело Бабкину до предела

Певица оказалась на грани

Пару месяцев назад появились слухи о том, что народная артистка рассталась со своим молодым избранником, с которым за все эти годы так и не расписалась. О том, что певица не живет с гражданским супругом, рассказал ее бывший коллега по "Модному приговору" Александр Васильев. При этом сама Надежда Бабкина эту информацию не комментировала.

Журналисты тем временем вспомнили о том, как звезда расставалась с законным мужем Владимиром Заседателевым, который, как известно, изменял своей знаменитой супруге. Подлое предательство довело ее до предела. Когда барабанщик привел в дом любовницу, у певицы буквально произошло помутнение рассудка.

Надежда Бабкина была так убита предательством, что больше не хотела жить. Спас ее от необдуманного поступка сын Данила, которым она на тот момент была беременна. Поведение народной артистки проанализировала гештальт-терапевт Любовь Розенберг. По ее словам, в моменты отчаяния подобные мысли – не редкость, потому что, попав в сложную ситуацию, человек ищет самый легкий способ ее решения. Кто-то спасается вредными привычками, а кто-то задумывается о бессмысленности бытия.

"Скорее всего, эта реакция отчаяния возникла в состоянии аффекта, и шевеление плода в утробе помогло вернуть осознанность певице", – сказала психолог, комментируя ситуацию надежды Бабкиной из прошлого.

