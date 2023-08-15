Бабкина предъявила публике нового фаворита: "Многое еще впереди"

Бабкина предъявила публике нового фаворита: "Многое еще впереди"
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица опубликовала фото

73-летняя Надежда Бабкина, даже несмотря на уважаемый возраст, активно работает, совмещая несколько направлений деятельности и внимательно следит за внешним видом. Народная артистка России до сих пор пользуется вниманием молодых мужчин.

На днях звездя появилась в компании молодого фаворита. Она предъявила публике мужчину, на отношения с которым ранее намекал историк моды Александр Васильев. Певица долгое время не комментировала заявление коллеги, отмалчивалась, однако решила опубликовать в социальных сетях новое фото.

Помимо выступлений на сцене и съемках на телевидении Надежда Бабкина занимается политической и общественной работой. Она возглавляет Московский государственный академический театр "Русская песня", причем, занимает сразу две должности: художественный руководитель и директор.

Разумеется, звезде нужны помощники, поэтому в театре на должности заместителя директора неустанно трудится 32-летний Сергей Рябов. Мужчина не обделен красивой внешностью и атлетическим телосложением. По словам Александра Васильева, он бывший фигурист.

Злые языки поговаривают, что артистку так и тянет на более молодых кавалеров. К примеру, разница с Евгением Гором составляет более 30 лет, а с Сергеем Рябовым – более 40 лет. Так или иначе, молодящаяся Надежда Бабкина на фото с ним смотрится органично.

Скриншот: ngbabkina

Она опубликовала кадр с совместной речной прогулки по Санкт-Петербургу и в соцсетях поздравила помощника с днем рождения, отметив высокие заслуги... Нет, не перед ней – перед театром.

"Ты многого добился и многое еще впереди!", – написала обратилась Надежда Бабкина к Сергею Рябову.

Ранее в прессу просочилась информация, мол народная артистка подарила новому фавориту дорогущую квартиру. Однако помощник Надежды Бабкиной опроверг информацию в СМИ.

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ФОТО Алексея Баранова ФОТО Алексея Баранова ФОТО Алексея Баранова
ФОТО Алексея Баранова ФОТО Алексея Баранова ФОТО Алексея Баранова
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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