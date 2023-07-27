Молодой помощник Бабкиной открестился от подарка певицы за 47 миллионов

Мужчина утверждает, что никакую квартиру артистка ему не дарила

Помощник певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов повсюду следует за артисткой и любезничает с ней. Не удивительно, что на этой почве возникли слухи об их тайной связи. К тому же, Надежда Бабкина сейчас женщина свободная, ведь с Евгением Гором она разошлась.

Недавно в Сети появились слухи о том, что новый фаворит Бабкиной якобы получил от нее дорогой подарок – квартиру стоимостью 47 миллионов рублей в центре Москвы. Помощник певицы прокомментировал слухи.

В свежем комментарии для СМИ Сергей Рябов отверг слухи о том, что артистка подарила ему элитное жилье и назвал домыслы бредом.

"Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред?" – возмутился помощник Надежды Бабкиной.



Также мужчина добавил, что уже привык на сплетни подобного рода, ведь из-за хорошего отношения к своей начальнице многие начинают подозревать нечто большее, однако кроме как о работе речи не идет. Кроме того, он отметил, что Надежда Бабкина по-прежнему поддерживает отношения с Евгением Гором.

Напомним, Сергей Рябов работает с Надеждой Бабкиной уже три года. Он сопровождает ее в поездках и на съемках, а также на различных светских мероприятиях.