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Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов

Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Медики предполагают у певицы COVID-19

Надежда Бабкина сейчас находится в больнице с подозрением на коронавирус. По сообщениям журналистов, знаменитость ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что ранее певица призывала всех соблюдать режим самоизоляции, делилась советами по укреплению иммунитета, тщательно дезинфицировала руки и носила маску. Однако вероятность, что она действительно больна, все-таки есть.

Возможно, заразиться Надежда Бабкина могла на своей вечеринке, где присутствовали многие знаменитости старше 65 лет. Среди них был и Александр Буйнов, пишет радио "КП". До этого артист общался со Львом Лещенко, у которого первый тест подтвердил COVID-19.

Один из телеграм-каналов и вовсе утверждает, что на юбилее был сам Лещенко, якобы он приезжал, чтобы поздравить именинницу, дополняет "НеМалахов".

Пока родственники артистки и врачи не подтверждают у Бабкиной коронавирус, однако есть вероятность, что вирус мог мутировать, поэтому анализ и не показывает точный результат, – уточняет "КП".

Если COVID-19, все симптомы которого у Бабкиной есть, подтвердится, то под угрозой окажутся все, кто был на вечеринке. Это не только звезды российской эстрады, но и весь коллектив ансамбля "Русская песня", который гулял на празднике.

Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на COVID-19 еще 1 апреля, однако известно о проблемах со здоровьем у певицы стало только сейчас. Напомним, ранее Ксения Собчак прогнозировала, что многие российские знаменитости позаражались от Льва Лещенко. Однако позже журналисты пояснили, что точно сказать, какая инфекция была у артиста, невозможно. 

Сначала сам певец попал в Коммунарку, а затем к нему присоединился Игорь Николаев, у которого китайский вирус не подтвердился. Лев Лещенко сейчас чувствует себя гораздо лучше и уже выписался из больницы.

Фоторепортаж
"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд
Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Дарья ПЕТРОВА

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