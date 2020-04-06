После отрицательного теста на коронавирус врачам наконец-то удалось поставить артисту диагноз

У Льва Лещенко диагностирована вирусная пневмония. Заболевание нового типа, не похожее на COVID-19. При этом врачи до сих пор не могут понять, какая именно инфекция поразила легкие артиста.

О том, что на самом деле происходит певец рассказал сам. Он пережил тяжелое воспаление легких, которое было спровоцировано неизвестной вирусной заразой.

"Узнал, что сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, не обязательно только коронавирус. Определить точно, какой именно у меня был, до сих пор не могут", – признался певец.

Лещенко заверил, что чувствует себя хорошо и выписался из больницы.

У артиста нашлись силы ответить возмущенным коллегам, обругавшим его за то, что отказался самоизолироваться после возращения из Америки, где как известно сейчас, вспышка COVID-19.

Многие тогда возмущались, почему он продолжил выступать в России. "Да потому что это работа. Ведь режим самоизоляции начался только 16 марта", – оправдался артист.

Лещенко признался, что нарушил карантин лишь раз, когда ездил на программу к Андрею Малахову. А на дне рождения сестры Игоря Крутого и вовсе никто про самоизоляцию еще не знал, извещение об этом пришло через три дня – 16 марта.

"Конечно, я прошу прощения у всех, кому я доставил переживания. Но поймите, мы все так делаем: если чувствуем себя нормально – продолжаем работать. Так и я делал…", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Лещенко отправили в главную коронавирусную больницу в подмосковной Коммунарке в конце марта. Тогда артисту и его жене сделали тест, который подтвердил заболевание COVID-19. Однако последующие два анализа показали отрицательный результат.