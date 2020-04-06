Пока ждали тест на коронавирус: больного Лещенко обругали коллеги
У Льва Лещенко нет COVID-19, у него пневмония. Несмотря на то что первый тест артиста на наличие китайской заразы был положительный, остальные два показали отрицательный результат. Пока больной певец ждал результатов, телефон его помощника разрывался от звонков недовольных коллег – они негодовали, почему артист не стал самоизолироваться и подверг остальных в светской тусовке огромной опасности.
О том, что на самом деле происходило в жизни мэтра отечественной сцены, рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.
"У Левы примерно так – первый анализ был положительный, а второй и третий – отрицательные. Выходит, коронавирус у него не подтвержден", – пояснил он и добавил, что врачи поставили Лещенко диагноз "пневмония".
Дмитриев отметил, что Лещенко заболел уже давно, еще когда был на гастролях в Америке. После у артиста как-то не получалось закрыться дома и отлежаться: звали на передачи и выступления.
После представитель артиста отчитал его коллег, позволивших что-то "кричать в адрес Левы".
"На Леву же все накинулись, как из подворотни", – продолжил он и рассказал, что ему звонила возмущенная Лариса Рубальская и спрашивала, как Лещенко мог приходить на мероприятия, а Газманов заперся дома и ждет, когда у него вслед начнется коронавирус...
"Почти все, кто с ним контактировал, сдали анализы. Результат отрицательный. Некоторые – Игорь Крутой и Геннадий Хазанов – отказались: "Ничего сдавать не будем. Мы хорошо себя чувствуем", – цитирует сайт "Комсомольская правда" представителя артиста.
Новость о том, что Лещенко увезли в главную инфекционную больницу в Коммунарке появилась 24 марта. Сообщалось, что результат теста на наличие коронавируса у артиста был положительный. Тогда же в светской тусовке все переполошились: боялись, что "корону" найдут и у них.
После некоторые СМИ со ссылками на источники уверяли, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако после слухи развеяли. Оказалось, что мэтр действительно какое-то время был в реанимации, а после как восстановился вернулся в обычную палату.
Сейчас артист чувствует себя нормально. Он даже смог записать обращение к своим поклонникам.
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