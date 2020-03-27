"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд
В российском шоу-бизнесе переполох. Сначала коронавирус подтвердился у Льва Лещенко, а теперь симптомы заболевания наблюдаются у Игоря Николаева. Под угрозой оказались сразу несколько знаменитостей, одна из них 70-летняя Алла Пугачева. Артистка относится в группе риска еще и из-за возраста, сообщают журналисты.
Ситуацию уже прокомментировала Ксения Собчак. Она считает, что все знаменитости заразилась именно от Льва Лещенко.
"В тусовке шоу-биза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - высказалась журналистка в телеграм-канале "Кровавая барыня".
Пока результаты теста Николаева на COVID-19 не известны. Однако СМИ удалось установить список звезд, с которыми он контактировал. Певец общался с Аллой Пугачевой, Стасом Михайловым, певицей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным.
Если коронавирус у Николаева подтвердится, то, скорее всего, всех этих знаменитостей будут проверять.
Также в числе потенциальных зараженных оказались звезды, контактировавшие со Львом Лещенко. У артиста коронавирус подтвердился. А до того, как его состояние заметно ухудшилось, он побывал на вечеринке сестры Игоря Крутого и посетил съемки передачи Андрея Малахова. Заразиться от артиста могли десятки людей, в том числе Лариса Рубальская, Андрей Малахов, Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов. Под угрозой оказалась и вся семья Игоря Крутого.
Как сообщает РИА ФАН, Лев Лещенко на тех злополучных съемках у Андрея Малахова сказал другу, что недавно вернулся из Америки, а карантин не проходил. Сейчас артист находится в больнице в Коммунарке. По словам Владимира Винокура, у певца уже есть улучшения, дополняет StarHit.
Ранее "Утро" рассказало, как в США бросили известного российского артиста с подозрением на коронавирус без помощи.
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