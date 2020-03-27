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"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд

Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
продолжениеРаскрыта статистика по заболевшим коронавирусом в России
В числе возможных зараженных оказалась и Алла Пугачева

В российском шоу-бизнесе переполох. Сначала коронавирус подтвердился у Льва Лещенко, а теперь симптомы заболевания наблюдаются у Игоря Николаева. Под угрозой оказались сразу несколько знаменитостей, одна из них 70-летняя Алла Пугачева. Артистка относится в группе риска еще и из-за возраста, сообщают журналисты.

Ситуацию уже прокомментировала Ксения Собчак. Она считает, что все знаменитости заразилась именно от Льва Лещенко.

"В тусовке шоу-биза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - высказалась журналистка в телеграм-канале "Кровавая барыня". 

Пока результаты теста Николаева на COVID-19 не известны. Однако СМИ удалось установить список звезд, с которыми он контактировал. Певец общался с Аллой Пугачевой, Стасом Михайловым, певицей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным.

Если коронавирус у Николаева подтвердится, то, скорее всего, всех этих знаменитостей будут проверять.

Также в числе потенциальных зараженных оказались звезды, контактировавшие со Львом Лещенко. У артиста коронавирус подтвердился. А до того, как его состояние заметно ухудшилось, он побывал на вечеринке сестры Игоря Крутого и посетил съемки передачи Андрея Малахова. Заразиться от артиста могли десятки людей, в том числе Лариса Рубальская, Андрей Малахов, Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов. Под угрозой оказалась и вся семья Игоря Крутого.

Как сообщает РИА ФАН, Лев Лещенко на тех злополучных съемках у Андрея Малахова сказал другу, что недавно вернулся из Америки, а карантин не проходил. Сейчас артист находится в больнице в Коммунарке. По словам Владимира Винокура, у певца уже есть улучшения, дополняет StarHit. 

Ранее "Утро" рассказало, как в США бросили известного российского артиста с подозрением на коронавирус без помощи. 

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лoпутин
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А собчачка впереди планеты всей! Всезнайка!
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