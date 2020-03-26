Музыкант был вынужден обратиться за помощью к специалистам

Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку – главную коронавирусную больницу страны. У артиста взяли анализы. Врачи считают, что он мог подхватить COVID-19. Об этом пишет РЕН ТВ.

После артист подтвердил информацию. Он рассказал, что обратился за помощью сам, пишет "Известия".

Николаев – не единственный звездный пациент в больнице. 25 марта туда с привезли Льва Лещенко, а утром 26-го марта из столичной клиники доставили мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову.