Людмиле Нарусовой поставили серьезный диагноз - телеведущая рассказала подробности случившегося

Ксения Собчак сообщила, что у ее матери нашли пневмонию. Диагноз подтвердился после анализов, которые Людмила Нарусова сдала в больнице Коммунарки. Телеведущая призналась, что во время съемок шоу "Док-ток" провела много времени в "инфекционках".

Также журналистка пояснила в своем телеграм-канале, что она не общалась с матерью две недели. Нарусова была в санатории в Москве, откуда ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Собчак пожаловалась, что мать обижалась на нее за то, что они не виделись.

Анализы на COVID-19 у сенатора оказались отрицательными, пишет RIAFAN. Китайской инфекции у Людмилы Нарусовой не обнаружили.

Вечером 25 марта у 68-летней матери Собчак резко поднялась температура, передает "Царьград". Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Людмила Нарусова встречалась с людьми, которые прибыли из-за границы.

Ранее Тимченко отметил, что мать Ксении Собчак решила самоизолироваться из-за общения с возможными инфицированными коронавирусом, информирует телеканал "360".

Людмила Нарусова вместе с дочерью и ее сыном живут втроем в роскошном доме в Подмосковье. Своего зятя Богомолова она видит очень редко на семейных праздниках и близко общается с бывшим мужем Ксении, артистом Максимом Виторганом.

Как стало известно "Утру", сенатора Людмилу Нарусову ночью отправили в главную коронавирусную больницу на обследование.

