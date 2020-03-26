Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мать просила Собчак вызвать скорую среди ночи

Мать просила Собчак вызвать скорую среди ночи
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКитайский вирус облегчил жизнь водителям
Людмиле Нарусовой поставили серьезный диагноз - телеведущая рассказала подробности случившегося

Ксения Собчак сообщила, что у ее матери нашли пневмонию. Диагноз подтвердился после анализов, которые Людмила Нарусова сдала в больнице Коммунарки. Телеведущая призналась, что во время съемок шоу "Док-ток" провела много времени в "инфекционках". 

Также журналистка пояснила в своем телеграм-канале, что она не общалась с матерью две недели. Нарусова была в санатории в Москве, откуда ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Собчак пожаловалась, что мать обижалась на нее за то, что они не виделись. 

Анализы на COVID-19 у сенатора оказались отрицательными, пишет RIAFAN. Китайской инфекции у Людмилы Нарусовой не обнаружили. 

Вечером 25 марта у 68-летней матери Собчак резко поднялась температура, передает "Царьград". Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Людмила Нарусова встречалась с людьми, которые прибыли из-за границы. 

Ранее Тимченко отметил, что мать Ксении Собчак решила самоизолироваться из-за общения с возможными инфицированными коронавирусом, информирует телеканал "360".

Людмила Нарусова вместе с дочерью и ее сыном живут втроем в роскошном доме в Подмосковье. Своего зятя Богомолова она видит очень редко на семейных праздниках и близко общается с бывшим мужем Ксении, артистом Максимом Виторганом. 

Как стало известно "Утру", сенатора Людмилу Нарусову ночью отправили в главную коронавирусную больницу на обследование.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей