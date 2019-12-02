Для Константина Богомолова в доме новой жены не нашлось места

Хотя Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова еще 13 сентября, супруги до сих пор не живут вместе. По слухам, у Собчак и Богомолова – гостевой брак: Ксения живет с мамой и сыном в таунхаусе в Подмосковье, а Константин пребывает в своей московской квартире. Людмила Борисовна подтверждает: в скромном домике площадью всего 300 кв. м места для новоиспеченного зятя не нашлось. В таких условиях ждать прибавления в семействе не приходится – сначала надо обустроить новое жилье.

Впрочем, рядом со своим домиком Ксения строит огромный деревянный особняк площадью 1 тыс. кв. метров. В программе "Ты не поверишь" Нарусова рассказала, что у нее в доме будут собственные апартаменты. Старый таунхаус сносить не будут, а просто соединят его с новым зданием.

Нарусова призналась, что нечасто встречается с Богомоловым – только на семейных праздниках. При этом сенатор продолжает активно общаться с бывшим зятем – артистом Максимом Виторганом, отцом маленького Платона. Нарусова уверяет, что Максим – великолепный отец, впрочем, так же высоко она ценит и свою дочь.

Брак Собчак и Богомолова вызвал шумную реакцию в СМИ – молодожены шокировали столичный бомонд, приехав в ЗАГС на катафалке, а молодая жена исполнила после венчания эротический танец.