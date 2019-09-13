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"Вакханалия": Волочкова унизила Собчак

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая балерина назвала "пиаром" свадьбу известной телеведущей

Анастасия Волочкова не пошла на свадьбу к Ксении Собчак – две звезды не смогли помириться после скандального апрельского интервью, которое балерина дала.

"Свадьба эта – пиар. Пригласительные в стиле рабочего и колхозницы, безумная дата торжества – "пятница, 13-е". Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать", - 

заявила разгневанная Анастасия.

При этом балерина признала, что ее собственное свадебное торжество тоже было постановочным (артистка так и не вышла официально замуж за отца своего ребенка), однако назвала его "грациозным, интеллигентным шоу".

Волочкова решила, не скрывая, выложить всю подноготную подготовки Богомолова и Собчак к празднику. Она заявила, что пара звонила ей среди ночи и настоятельно уговаривала прийти на свадьбу и станцевать "умирающего лебеда". Но Анастасия была непреклонна. Богомолову балерина заявила, что лучше придет на шоу к Малахову, подарит розы Ксении и станцует для нее там.

"Я... не позволю совершить очередную инсинуацию вокруг своего имени. Я балерина, которая танцевала на лучших мировых сценах, а не тусовщица!", - 

приводит слова Волочковой сайт "Комсомольская правда".

Ну а потом Анастасия и вовсе разошлась не на шутку и припомнила, что Собчак начинала свою карьеру именно с тусовок:

"Я ей пригласительные передавала 20 лет назад по просьбе ее мамы... Увольте меня от присутствия на этом празднике! Я не хочу подвергаться очередному стрессу и участвовать в безумстве".

При этом артистка ехидно добавила, что, по слухам, "многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу".

Черная кошка пробежала между двумя звездами после откровенного интервью, которое взяла Собчак у Волочковой. Балерина обвинила телеведущую в том, что та обманула ее и записала откровения Анастасии, поставив в бане скрытые камеры.

Валентина МАЙОРОВА
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