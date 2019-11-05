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Секс Волочковой и вакханалия на свадьбе: главные скандалы Собчак

Секс Волочковой и вакханалия на свадьбе: главные скандалы Собчак
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня эпатажной звезде исполняется 38 лет

Ксения Собчак – одна из самых популярных женщин в стране. Блондинка известна не только своей работой на телевидении и политической деятельностью, но и многочисленными эпатажными выходками. Ксения не стесняется ввязываться в скандалы, а иногда и сама является их источником.

Уже много лет в Интернете обсуждают странные отношения Собчак и Волочковой. Знаменитости то критикуют друг друга, то вдруг начинают дружить. Казалось, что после интервью, балерина раскрыла журналистке интимные тайны, отношения между блондинками точно наладятся.

Но между Собчак и Волочковой начался новый скандал. Балерина, впустившая в дом телезвезду, рассказала, что журналистка тайно рылась в ее вещах, а затем установила скрытые камеры в бане. Собчак подобные обвинения отрицает.

После Волочкова начала вспоминать старые обиды, по ее словам, Собчак сталкивала ее с лестницы и обливала вином на публичных мероприятиях.

Конфликт у Собчак произошел и с Ольгой Бузовой. Девушки познакомились много лет назад на проекте "Дом-2", подругами никогда не были, но, казалось, поддерживают нормальные отношения.

Все изменилось после скандального шоу Ксении Собчак. Журналистка рассказала историю о том, что дизайнеры якобы не хотят, чтобы Ольга Бузова носила их одежду. Бузова была возмущена такими словами бывшей коллеги и посвятила этому конфликту несколько постов в Инстаграм. После того скандального интервью негативно о Собчак высказались даже ее подруги.

Одним из самых обсуждаемых событий сентября стала свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Отношения влюбленных начались, когда, по слухам, ведущая была еще замужем за Максимом Виторганом. После развода Ксения решила сразу же выйти замуж за нового избранника, чем породила слухи о беременности.

Свадьба журналистки и режиссера получилась очень эпатажной. К ЗАГСу влюбленные подъехали лежа в катафалке, после отправились венчаться в церковь, а затем на банкет в ресторан. Там Собчак перед гостями исполнила скандальный танец в нижнем белье. После увиденного шоу родители Константина Богомолова поспешили покинуть праздник.

Сейчас же Ксения Собчак оказалась втянутой в скандал с секс-видео. Журналистка брала интервью у Александра Петрова, где обсуждала скандальную эротическую сцену с Кристиной Асмус из нового фильма "Текст". В видео журналистка вставила фрагмент из пикантного видео, из-за чего пострадал ее YouTube-канал. После произошедшего журналистка написала в Инстаграм гневный пост, где коснулась форм Кристины Асмус.

Напомним, Кристину Асмус начали травить после выхода нового фильма. Зрители не верят, что между актерами на площадке действительно была интимная связь – так естественно выглядит сцена секса.

Ранее "Утро" рассказывало о Максиме Виторгане, который развлекся с любовницей в машине. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
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