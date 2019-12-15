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"Шальная императрица": Собчак растерзали за иконы в ушах

"Шальная императрица": Собчак растерзали за иконы в ушах
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В дополнение к образу "блондинка в шоколаде" напялила на голову горшок

Светская львица, похоже, не может жить без скандалов. В этот раз ее выходка вызвала больше возмущения у россиян, нежели прогулка на катафалке к ЗАГСу. Ксения Собчак надела серьги с ликом Христа. На головном уборе, который разъяренные пользователи окрестили кривым горшком, красовался двуглавый орел.

"Воскресно-имперское", - лаконично подписала она фото.

За снимок в скандальном образе Собчак буквально растерзали в комментариях. Некоторые усомнились в ее психическом здоровье, другие обозвали чучелом. Верующих такое святотатство оскорбило до глубины души (орфография и пунктуация сохранены).

"надо готовить осиновый кол и чеснок" "Кошмар" "в лике Христа в серьгах" "сама шапку похоже кривыми руками клеила, сидит как на чучеле, со вкусом проблемы похоже, да и со всем остальным, всех задолбала" "Святотатство" "Вас бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть увожение к верующим" "Господи как этой!!!!!!!!!!!! Идёт этот гаршок" "Поэтому империя развалилась ..." "Шальная императрица", – в выражениях комментаторы не стеснялись.

Ранее Собчак показала на видео влажную розочку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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