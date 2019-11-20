Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Собчак сняла на видео свою влажную розочку

Собчак сняла на видео свою влажную розочку
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-ведущая "Дома-2" развлеклась в компании мужчин

Ксения Собчак показала подписчикам, как проводит время вечером. Знаменитость записала видео в ресторане, где наслаждалась десертом в виде розочки. Сначала знаменитость снимала влажное угощение, а потом перевела камеру на мужчин, который окружали ее за столом.

"Ем что-то очень крученое в прекрасной компании. Все пока вкусно, можно пробовать", – говорит Собчак, снимая ролик.

Муж Ксении Собчак в кадр не попал. Возможно, супруги снова проводят время по отдельности. Константин Богомолов редко сопровождает жену на публичных мероприятиях.  А в последний раз журналистку и вовсе засняли в компании иностранца.

Некоторые поклонники пары считают это признаком того, что в отношениях у влюбленных не все в порядке. А о скором разводе Собчак и Богомолова заговорили сразу же после эпатажной свадьбы.

Собчак на подобные высказывания никак не реагирует и, похоже, наслаждается семейной жизнью.

Недавно журналистку поздравили с рождением ребенка. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей