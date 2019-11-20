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Ксения Собчак показала подписчикам, как проводит время вечером. Знаменитость записала видео в ресторане, где наслаждалась десертом в виде розочки. Сначала знаменитость снимала влажное угощение, а потом перевела камеру на мужчин, который окружали ее за столом.
"Ем что-то очень крученое в прекрасной компании. Все пока вкусно, можно пробовать", – говорит Собчак, снимая ролик.
Муж Ксении Собчак в кадр не попал. Возможно, супруги снова проводят время по отдельности. Константин Богомолов редко сопровождает жену на публичных мероприятиях. А в последний раз журналистку и вовсе засняли в компании иностранца.
Некоторые поклонники пары считают это признаком того, что в отношениях у влюбленных не все в порядке. А о скором разводе Собчак и Богомолова заговорили сразу же после эпатажной свадьбы.
Собчак на подобные высказывания никак не реагирует и, похоже, наслаждается семейной жизнью.
Недавно журналистку поздравили с рождением ребенка.
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