Ведущая высказалась об увиденном матом

Леры Кудрявцева в шоке от еды, которую ей приготовили в одном из ресторанов столицы. Телеведущая решила заказать обед на работу. Курьер привез звезде несколько блюд, в том числе борщ. В нем Кудрявцева нашла марлю.

Шокированная ведущая решила снять находку на видео, которым после поделилась в Инстаграм. Блондинка также написала, что ее "до сих пор тошнит".

"Марля! В борще! Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает", – написала Кудрявцева.

Не осталась равнодушной к произошедшему и Ларису Гузеева. Коллега Кудрявцевой начала нецензурно выражаться, а потом написала, что виновны во всем злые работники ресторана.

"Спецом все. Уверена. Посмотри на эти рожи, кого берут на работу! Они Людей ненавидят! Ломятся все в Москву: злые, хотят всего и сразу, а совести нуль", – высказалась ведущая программы "Давай поженимся".

Подписчики Кудрявцевой в Инстаграм предположили, что марля попала в борщ случайно, когда повар выжимал свеклу через нее.

"Аппетит испорчен напрочь", "Помои какие-то", "Полный ужас", "Недешевый ресторан и такой ужас", "Полный бардак", "Ну это же не таракан", "На вид этот борщ не очень", "Жуть", "Отвратительно", "Конец ресторану", "Меня вырвет сейчас", – прокомментировали видео в Инстаграм Кудрявцевой.

Ранее "Утро" рассказывало о Ларисе Гузеевой, которая находится в клинике.