Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывшую Джигарханяна поймали в искусственной шубе после разрыва с Шаляпиным

Бывшую Джигарханяна поймали в искусственной шубе после разрыва с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Улыбающаяся пианистка отправилась за покупками

Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление – он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая возлюбленная певца не дает никаких комментариев, более того она хорошо проводит время в магазине, где примеряет искусственные шубы.

На фото улыбающаяся блондинка вертится перед камерой, никак не показывая, что в ее личной не все гладко. Поклонники, видимо, еще не знающие новостей о разрыве, предполагают, что шубы для Цымбалюк-Романовской купил именно Шаляпин.

"Виталина, Прохор сдержал свое слово, купил вам шубку на зиму", "Вам очень идет", "Вы такая классная", "Красотулька", "Очаровательная вы Виталиночка!", "Какая вы прелесть", "Вам все идет", "Красотка", – оценили образ звезды в Интернете.

Возможно, Виталина-Цымбалюк не очень расстроилась из-за произошедшего, так как у нее появился шанс наладить отношения с бывшим супругом. Узнав, что Армен Джигарханян попал в больницу, пианистка сразу же решила навестить его там.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей