Улыбающаяся пианистка отправилась за покупками

Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление – он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая возлюбленная певца не дает никаких комментариев, более того она хорошо проводит время в магазине, где примеряет искусственные шубы.

На фото улыбающаяся блондинка вертится перед камерой, никак не показывая, что в ее личной не все гладко. Поклонники, видимо, еще не знающие новостей о разрыве, предполагают, что шубы для Цымбалюк-Романовской купил именно Шаляпин.

"Виталина, Прохор сдержал свое слово, купил вам шубку на зиму", "Вам очень идет", "Вы такая классная", "Красотулька", "Очаровательная вы Виталиночка!", "Какая вы прелесть", "Вам все идет", "Красотка", – оценили образ звезды в Интернете.

Возможно, Виталина-Цымбалюк не очень расстроилась из-за произошедшего, так как у нее появился шанс наладить отношения с бывшим супругом. Узнав, что Армен Джигарханян попал в больницу, пианистка сразу же решила навестить его там.