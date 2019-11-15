Бывшая супруга артиста переживает за него и рвется навестить в клинике

Вчера появилась информация, что Армен Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения хронических болезней. О здоровье актера очень беспокоится его бывшая супруга. Виталина Цымбалюк-Романовская готова навещать звезду в больнице, а также переживает, что актера оставили в одиночестве. Пианистка уверена, что Джигарханян достоин лучшего.

"Мне очень жаль, что лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи", – написала звезда в Инстаграм.

Несмотря на то, что Цымбалюк находится в отношениях с Прохором Шаляпиным, о бывшем супруге она не забывает. Пианистка до сих помнит любимые блюда актера и готова бросить ради него все дела.

Прохор Шаляпин, похоже, не обращает на это внимания. Сам певец проводит время в компании накрашенного Шуры.