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"Оставили в одиночестве": Цымбалюк рассказала о конце жизни Джигарханяна

"Оставили в одиночестве": Цымбалюк рассказала о конце жизни Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Бывшая супруга артиста переживает за него и рвется навестить в клинике

Вчера появилась информация, что Армен Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения хронических болезней. О здоровье актера очень беспокоится его бывшая супруга. Виталина Цымбалюк-Романовская готова навещать звезду в больнице, а также переживает, что актера оставили в одиночестве. Пианистка уверена, что Джигарханян достоин лучшего.

"Мне очень жаль, что лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи", – написала звезда в Инстаграм.

Несмотря на то, что Цымбалюк находится в отношениях с Прохором Шаляпиным, о бывшем супруге она не забывает. Пианистка до сих помнит любимые блюда актера и готова бросить ради него все дела.

Прохор Шаляпин, похоже, не обращает на это внимания. Сам певец проводит время в компании накрашенного Шуры.

Дарья ПЕТРОВА

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