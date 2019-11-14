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Джигарханян в реанимации: подробности о госпитализации артиста

Джигарханян в реанимации: подробности о госпитализации артиста
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Артист в крайне тяжелом состоянии

Армен Джигарханян  доставлен в одну из больниц Москвы. Сейчас артист находится в реанимации. Он в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у 84-летнего Армена Борисовича обострились хронические заболевания из-за пневмонии. Сейчас за жизнь артиста борются медики.

Между тем представитель народного артиста СССР заявил телеканалу "360", что с ним все в порядке и ни о какой госпитализации речи не идет. В театре Джигарханяна о резком ухудшении здоровья Армена Борисовича тоже не сообщали.

Дарья ПЕТРОВА

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