Артист в крайне тяжелом состоянии

Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы. Сейчас артист находится в реанимации. Он в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у 84-летнего Армена Борисовича обострились хронические заболевания из-за пневмонии. Сейчас за жизнь артиста борются медики.

Между тем представитель народного артиста СССР заявил телеканалу "360", что с ним все в порядке и ни о какой госпитализации речи не идет. В театре Джигарханяна о резком ухудшении здоровья Армена Борисовича тоже не сообщали.