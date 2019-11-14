Эпатажная танцовщица показала воздушный шпагат

Анастасия Волочкова вовсю готовится к выступлениям. В социальных сетях, артистка регулярно выкладывает ролики с репетиций. На одном из видео балерина с раздвинутыми ногами кружится прямо перед лицом мужчины.

Волочкова на сцене демонстрирует помощнику сразу несколько шпагатов в воздухе, а потом висит перед ним вниз головой.

В комментариях гимнастические трюки Анастасии Волочковой не оценили. Подписчики балерины уверены, что все происходящее выглядит непрофессионально, а знаменитости пора на пенсию.

"Низкопробный балаган", "Халтура", "Ну что и где красивого? Такие номера смотрятся на высоте, а тут непонятно что", "Сколько же на этот раз скинет наша немощная?", "Какое жалкое и убогое зрелище", "Пенсия, которая парит", "Настя размером с мужика", – оценили в Инстаграм видео с Волочковой.

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