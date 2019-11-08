Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Анастасия Волочкова решила заткнуть всех завистников, которые постоянно критикуют ее, опубликовав снимок своего тела в бикини. Танцовщица уверена, что такую роскошную фигуру как у нее имеют далеко не все. Поэтому подписчикам стоит заняться своим телом, а не писать ей гадости.

Под фото Волочковой в микротрусах на завязках пользователи не стали восхищаться ее телом, наоборот, посмеялись над формами звезды. Грудь танцовщицы сравнили с блинами, а фигуру назвали мужской.

"Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини бикини на свое тело? Но многие могут обсуждать. Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте, как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих", – написала балерина.

"Какая-то худая, и сиськи "уши спаниэля", "Чтоб быть справедливой, титул "грудь – лепешки" однозначно Настин", "Плечи в два раза шире чем бедра! Похожа на трансвестита!", "Очень неплохой купальник, как для стриптиза", "Грудь висит", "Чекнутая баба", "Все пьющие худые", – написали комментаторы в Инстаграм Волочковой.

Ранее "Утро" опубликовало видео с развлечениями пьяной Волочковой на диване.