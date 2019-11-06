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"Готовая": пьяная Волочкова развлеклась на диване

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажную балерину попросили завязать с алкоголем

Анастасия Волочкова сыграла в спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". После выступления танцовщица отправилась домой, где снимала все подробности своего вечера. Волочкова решила расслабиться на диване за просмотром футбола. При этом на видео попали кальяны и стаканы с неизвестным содержимым.

Подписчики знаменитости уверены, что на видео она находится в состоянии алкогольного опьянения. Они призывают артистку завязывать со спиртными напитками. Впрочем, все неугодные комментарии Волочкова удаляет.

"Приехала после спектакля домой, смотрим футбол. У нас прекрасное времяпрепровождение", – рассказывает Волочкова на видео странным голосом.

 

"Готовая", "Заметно, что администрация, не только цветы подарила, но и налили!", "Ты пьянь! Лицемерка и врушка! Очень скоро тебе наступит конец!", "Со спиртным надо заканчивать", "Под шафэ мы уже...Под шафэ", – комментируют подписчики ролики с Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова засветила немытую киску. 

Дарья ПЕТРОВА

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