Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пугачеву потеряли после приступа на концерте

Пугачеву потеряли после приступа на концерте
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонне стало плохо за кулисами

Поклонники обеспокоены состоянием Алла Пугачевой – уже неделю звезда не выходит на связь в социальных сетях и не делится новыми фото. Все это на фоне новостей о плохом самочувствии знаменитости.

Несколько дней назад Пугачевой стало плохо после юбилейного концерта в Минске. Сначала выступление звезды шло хорошо: практически два часа она пела и шутила со сцены. Проблемы начались, когда зрители просили артистку выйти на бис.

Тогда Примадонна из-за кулис сказала в микрофон, что прилегла и приняла лекарства. Пугачева попросила зрителей не звать ее зря, так как выйти на сцену она не сможет, – пишет Teleprogramma.pro.

Поездка Аллы Пугачевой в Белоруссию с самого начала не обошлась без странных инцидентов. Например, кто-то из встречавших звезду поклонников пытался вручить ей сало. Певица от подарка отказалась, ведь он навредит ее здоровью – у Примадонны диагностировали диабет.

Панический страх преследовал Аллу Пугачеву еще до отъезда за границу. На вокзале звезда призналась журналистам, что "чуть не умирает от страха".

Вернулась ли певица на родину и как она себя чувствует – остается загадкой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей