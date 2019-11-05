Примадонне стало плохо за кулисами

Поклонники обеспокоены состоянием Алла Пугачевой – уже неделю звезда не выходит на связь в социальных сетях и не делится новыми фото. Все это на фоне новостей о плохом самочувствии знаменитости.

Несколько дней назад Пугачевой стало плохо после юбилейного концерта в Минске. Сначала выступление звезды шло хорошо: практически два часа она пела и шутила со сцены. Проблемы начались, когда зрители просили артистку выйти на бис.

Тогда Примадонна из-за кулис сказала в микрофон, что прилегла и приняла лекарства. Пугачева попросила зрителей не звать ее зря, так как выйти на сцену она не сможет, – пишет Teleprogramma.pro.

Поездка Аллы Пугачевой в Белоруссию с самого начала не обошлась без странных инцидентов. Например, кто-то из встречавших звезду поклонников пытался вручить ей сало. Певица от подарка отказалась, ведь он навредит ее здоровью – у Примадонны диагностировали диабет.

Панический страх преследовал Аллу Пугачеву еще до отъезда за границу. На вокзале звезда призналась журналистам, что "чуть не умирает от страха".

Вернулась ли певица на родину и как она себя чувствует – остается загадкой.