Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Боялась не зря : Пугачеву пытались отравить в Минске

Боялась не зря : Пугачеву пытались отравить в Минске
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонне, у которой ранее обнаружили диабет, предложили сало

Алла Пугачева прибыла в столицу Белоруссии, где 2 ноября даст концерт, такой же, как  был на ее юбилее в Кремле. Звезду встретили бурно - плотно окружили у машины и, засыпав букетами цветов, пытались вручить довольно вредный для ее здоровья продукт.

"Сало, Алла Борисовна! Сало, сало, сало", – выкрикивали в толпе. Певица улыбнулась и отказавшись от предложения, села в машину. Видео того, как приняли артистку, опубликовано в Instagram с подписью: "Алла Борисовна прибыла в Минск. Это навсегда".

Поклонники отреагировали на пост. "Ха-ха-ха... классно вы с салом!!!","Во скачки устроили", "А сало кто съел", "Можно подумать Алла будет ваше сало есть, это ж не Якубович", – шутили они. И в нетерпеливом ожидании выступления Примадонны восхищались ею: "Суперженщина", "Классная, легенда", "Слезы счастья и радости от предстоящей встречи с женщиной столетия!!!", "Всегда отлично выглядит!.. и всегда с юмором!".

Недавно Алла Пугачева рассказала, что испытывает панический страх перед выступлением в столице Белоруссии. Как будто предчуствовала, что ей грозит: при болезни, которой страдает артистка (ей диагностировали диабет), сало нежелательно есть, так как это может навредить здоровью.

Как-то звезда сообщила о своем давнем недуге, который мучит ее всю жизнь. Позже у нее нашли другой и стало известно, что состояние Примадонны вызывает опасения. Однажды фанатов шокировала новость о предстоящей их любимице операции.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей