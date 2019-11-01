Примадонне, у которой ранее обнаружили диабет, предложили сало

Алла Пугачева прибыла в столицу Белоруссии, где 2 ноября даст концерт, такой же, как был на ее юбилее в Кремле. Звезду встретили бурно - плотно окружили у машины и, засыпав букетами цветов, пытались вручить довольно вредный для ее здоровья продукт.

"Сало, Алла Борисовна! Сало, сало, сало", – выкрикивали в толпе. Певица улыбнулась и отказавшись от предложения, села в машину. Видео того, как приняли артистку, опубликовано в Instagram с подписью: "Алла Борисовна прибыла в Минск. Это навсегда".

Поклонники отреагировали на пост. "Ха-ха-ха... классно вы с салом!!!","Во скачки устроили", "А сало кто съел", "Можно подумать Алла будет ваше сало есть, это ж не Якубович", – шутили они. И в нетерпеливом ожидании выступления Примадонны восхищались ею: "Суперженщина", "Классная, легенда", "Слезы счастья и радости от предстоящей встречи с женщиной столетия!!!", "Всегда отлично выглядит!.. и всегда с юмором!".

Недавно Алла Пугачева рассказала, что испытывает панический страх перед выступлением в столице Белоруссии. Как будто предчуствовала, что ей грозит: при болезни, которой страдает артистка (ей диагностировали диабет), сало нежелательно есть, так как это может навредить здоровью.

Как-то звезда сообщила о своем давнем недуге, который мучит ее всю жизнь. Позже у нее нашли другой и стало известно, что состояние Примадонны вызывает опасения. Однажды фанатов шокировала новость о предстоящей их любимице операции.