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У рыдающей Пугачевой нашли серьезную болезнь

У рыдающей Пугачевой нашли серьезную болезнь
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Состояние Примадонны вызывает опасения

Новое фото Аллы Пугачевой, появившееся на днях в соцсети, заставило призадуматься не только о ее жадности, но и о о ее здоровье, тем более что в начале года звезда давала повод для беспокойства. Пристально рассмотрев снимок, некоторые интернет-пользователи решили, что знаменитая артистка серьезно больна.

Причиной такого заключения стал будто заплаканный вид певицы. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" нашли  у нее "синдромом мокрого глаза". И предположили, что во время пластических операций у звезды могли быть "задеты носослезные протоки".

На кадре у артистки глаза на самом деле выглядят мокрыми, но она явно не плачет, ведь на лице улыбка. Возможно, у нее из-за попадания инфекции была нарушена фукция слезоотделения, что приводит к ухудшению зрения.   

О том, что Примадонна прибегает к хирургической и косметологической помощи, чтобы лучше выглядеть, говорилось не раз. Многие не верят, что в столь зрелом возрасте -  70 лет – артистке удается быть привлекательной без этого.

И предполагали, что Алла Борисовна не только делала пластику нижних и верхних век, подтягивала лицо, заполняла скулы специальным гелем, но и перенесла операции на теле. При этом отмечали, что все манипуляции с внешностью не сделали ее эталоном красоты – "пластики не помогают". 

Сама Пугачева без стеснения показывалась в разных видах, нередко блистая, как писали фанаты", естественной красотой. Слухи о том, что певица не раз обращалась к пластическим хирургам, ходят до сих пор.

Ранее вид звезды, показавшейся без макияжа, шикировал поклонников. Один из специалистов заявил, что на лице артистки четко видны все пластические операции, о которых она умалчивала и предостерег от их повторения.

Полина ДОРОЖКИНА
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