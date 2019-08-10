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Без фотошопа: Пугачева показала естественную красоту

Без фотошопа: Пугачева показала естественную красоту
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна восхитила фанатов своим видом

В Instagram Гарри Галкина появились необработанные фотографии Аллы Пугачевой.

"Без фильтров! Самая лучшая...", – говорится в подписи к посту.

Почти на всех снимках Примадонна улыбается. При этом подписчики пришли в восторг от естественной красоты своего кумира.

"Она самая лучшая, она любимая, и выглядит она всегда прекрасно!", "Алла Борисовна всегда Прекрасна!", "Вы лучшая! Самая прекрасная и очаровательная", "Шикарная, добрая, умная, любящая мама", "На такую супер женщину, как Алла, ровняться надо!", "Она огонь!🔥🔥🔥 и этим все сказано!", "Мне нравиться в любом ракусе,очень прекрасная женьщина и я её обожаю👏".

Однако не всем понравились такие фотографии. "Старость она и есть старость", "На какого мужика похож тот, кто на этом фото", "Не успели отфотошопить?", "Они с Ротару похожи. У одной и у другой лица одутловатые от ботокса и уколов красоты", "Зачем вы это сделали и выложили такие фото", "С пластикой и без макияжа нельзя, и вообще зачем такие неприглядные фото выкладывать? Уж лучше фотошоп, чем так".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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