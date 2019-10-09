Россиян взбесило желание Примадонны заработать два раза на одном и том же

Легендарный концерт Аллы Борисовны, который, возможно, стал последним – ведь она давно заявляет об уходе со сцены, должен и дальше приносить прибыль. Такой вывод сделали поклонники, которых обидела реклама в Instagram Примадонны.

"Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября" – такого подарка от Пугачевой поклонники, не накопившие на грандиозное шоу, не оценили.

Комментаторы скорбно отметили, что бесплатной трансляции по телевизору, видимо, не дождутся. Проклюнулись и откровенные грубияны, которые обматерили Пугачеву за стремление дважды получить прибыль с одного концерта (орфография и пунктуация сохранены).

"Отличная новость!" "конечно, отличная, зачем же народу бесплатно по тв показывать, правда? Пусть **** платят ещё раз? Алла умная, а мы дебилы за один продукт раз 50 платить. Круто" "Продолжаете зарабатывать бабло даже на трансляции!?" "Ну на всём бабки делает ))) Баба Алла ненасытная )))"

– разошлись пользователи.