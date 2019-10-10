Примадонна осталась без мужа

Алла Пугачева всегда и везде находится в центре внимания. Даже тихая прогулка по магазинам – непозволительная роскошь для Примадонны.

Стоило только Алле Борисовне прогуляться в крупный столичный мебельный центр, как она немедленно попала в объективы поклонников. Ролик разместили на страничке в Instagram, и теперь все гадают, кто был таинственный высокий незнакомец, сопровождавший звезду.

Между тем супруг Пугачевой – Максим Галкин – уехал на гастроли, однако не забывает радовать своих подписчиков фотографиями в микроплавках.





