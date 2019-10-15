Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пугачева раздвинула ноги перед фотографом

Пугачева раздвинула ноги перед фотографом
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость приняла участие в смелой съемке

Алла Пугачева примерила новый образ для одной из фотосессий. Звезда снималась в полупрозрачной блузке, юбке и гольфах, а в потом и вовсе раздвинула ноги перед камерой. В этот момент с ней рядом позировали два фотографа.

На другом кадре Алла Борисовна закинула ногу на ногу, и все желающие смогли рассмотреть ее бедро. В Интернете в смелой фотосессии звезды отнеслись благосклонно. В Инстаграм Пугачеву завалили комплиментами.

"Алла бомбическая", "Она волшебная", "Королева", "Боже, какая она красивая", "Ничего себе, Алла супер", – высказались комментаторы под снимками с Примадонной.

В последнее время Алла Пугачева все чаще хвастается своим стройным телом. Недавно она появилась в эфире одной из передач в коротком наряде, оголившем ее стройные ноги.

Секрет молодости Аллы Пугачевой не дает покоя многим. В Сети не раз рассказывали об особой диете звезды и возможных пластических операциях, которые были сделаны Примадонне. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей