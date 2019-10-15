Знаменитость приняла участие в смелой съемке

Алла Пугачева примерила новый образ для одной из фотосессий. Звезда снималась в полупрозрачной блузке, юбке и гольфах, а в потом и вовсе раздвинула ноги перед камерой. В этот момент с ней рядом позировали два фотографа.

На другом кадре Алла Борисовна закинула ногу на ногу, и все желающие смогли рассмотреть ее бедро. В Интернете в смелой фотосессии звезды отнеслись благосклонно. В Инстаграм Пугачеву завалили комплиментами.

"Алла бомбическая", "Она волшебная", "Королева", "Боже, какая она красивая", "Ничего себе, Алла супер", – высказались комментаторы под снимками с Примадонной.

В последнее время Алла Пугачева все чаще хвастается своим стройным телом. Недавно она появилась в эфире одной из передач в коротком наряде, оголившем ее стройные ноги.

Секрет молодости Аллы Пугачевой не дает покоя многим. В Сети не раз рассказывали об особой диете звезды и возможных пластических операциях, которые были сделаны Примадонне.