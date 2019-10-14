Певица появилась перед дизайнером в мини-юбке

Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями программы, посвященной дню рождения Валентина Юдашкина. В студии пара появилась вместе: на Примадонне было надет короткий черный наряд, позволяющий рассмотреть стройные ноги.

Если от вида оголившейся Пугачевой поклонники в восторге, то Галкин своей внешностью разочаровал. В Инстаграме юмориста решили, что он заметно потолстел.

"Алла Борисовна красотка", "Алла очаровательна", "Такая худая Аллочка", "Галкин неплохо одет. Только вот растолстел малость", "Давай приводи себя в форму, Макс", "На дедушек потянуло", "Алла просто вау", – прокомментировали совместные снимки звезд в Интернете.

В этом году Валентину Юдашкину исполнилось 56 лет. Больше всего поклонники дизайнера желали ему здоровья – несколько лет назад стало известно, что Юдашкин борется с раком пищевода.

По слухам, от онкологического заболевания сейчас страдает и Анастасия Заворотнюк. По последней информации, актрису выписали из реабилитационного центра, так как ее состояние не улучшается.