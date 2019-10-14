Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"На дедушек потянуло": Пугачева оголилась перед Юдашкиным на глазах у мужа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певица появилась перед дизайнером в мини-юбке

Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями программы, посвященной дню рождения Валентина Юдашкина. В студии пара появилась вместе: на Примадонне было надет короткий черный наряд, позволяющий рассмотреть стройные ноги.

Если от вида оголившейся Пугачевой поклонники в восторге, то Галкин своей внешностью разочаровал. В Инстаграме юмориста решили, что он заметно потолстел.

"Алла Борисовна красотка", "Алла очаровательна", "Такая худая Аллочка", "Галкин неплохо одет. Только вот растолстел малость", "Давай приводи себя в форму, Макс", "На дедушек потянуло", "Алла просто вау", – прокомментировали совместные снимки звезд в Интернете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

В этом году Валентину Юдашкину исполнилось 56 лет. Больше всего поклонники дизайнера желали ему здоровья – несколько лет назад стало известно, что Юдашкин борется с раком пищевода.

По слухам, от онкологического заболевания сейчас страдает и Анастасия Заворотнюк. По последней информации, актрису выписали из реабилитационного центра, так как ее состояние не улучшается

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Америка в ужасе: Трамп расстрелял соперников

Под удар попали политики и представители прессы

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей