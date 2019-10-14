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У Анастасии Заворотнюк атрофированы почти все мышцы, актриса находится в предкоматозном состоянии, – сообщил Telegram-канал Mash. Атрофия в запущенном состоянии приводит в тому, что мышцы начинают исчезать, – пишет Respectgym.
Несмотря на все усилия врачей, состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" не улучшается. Как сообщают журналисты, артистку было решено выписать из реабилитационного центра, где она находилась месяц, так как положительной динамики в лечении не наблюдалось.
Ранее стало известно, что актриса находится в предкоматозном состоянии. Дочь Заворотнюк эти сообщения опровергла.
По слухам, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга 4 стадии, однако родные знаменитости не подтверждают страшный диагноз.
Под удар попали политики и представители прессы