Известного телеведущего шокировало происходящее с актрисой

Журналист Отар Кушанашвили признался, что ему страшно наблюдать за тем, что сейчас происходит вокруг болезни Анастасии Заворотнюк. По его мнению, лечение должно происходить тихо, без лишних обсуждений.

"Тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии",

– сообщил телеведущий в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Кушанашвили добавил, что очень хочет, чтобы Анастасия выздоровела, ведь никто не должен умирать. Журналист призвал всех больше не участвовать в обсуждении болезни актрисы и не трогать ее семью.

