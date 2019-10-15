Критическое состояние звезды "Моей прекрасной няни" опровергли

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк атрофированы почти все мышцы и ей оказывают паллиативную помощь, оказалась ложной. Однако в аккаунте группы поддержки актрисы отмечается, что звезда все же находится в реабилитационном центре.

"Реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы",

– сообщается в группе поддержки Анастасии Заворотнюк.

Под постом свой лайк поставила дочь актрисы Анна, таким образом согласившись с опубликованным, предполагает Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что артистку выписали из реабилитационного центра, где она находилась месяц, так как положительной динамики в лечении не наблюдалось, а также, что у нее началась атрофия мышц. Журналист Отар Кушанашвили призвал всех отказаться от обсуждения болезни Анастасии.