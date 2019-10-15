Родные раскрыли всю правду о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Скандал вокруг онкологии Анастасии Заворотнюк оказался фикцией. Актриса никогда не впадала в кому и состояние сопора. Об этом сообщили родственники знаменитости на странице в поддержку артистки в Instagram.

Звезду "Моей прекрасной няни" не подключали к аппарату ИВЛ, у нее не было паралича или состояния сопора, о чем ранее писали СМИ. Родственники признали, что Заворотнюк болеет, но не назвали диагноз.

"Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное",

– говорится в сообщении, которое родные актрисы опубликовали в ее официальном аккаунте в Instagram-историях.

Родственники также добавили, что будут и дальше опровергать информацию о состоянии Заворотнюк.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк впала в состояние сопора и не реагирует на окружающих, после чего у нее якобы начали атрофироваться мышцы. Новости о том, что актриса борется с тяжелым заболеванием, появились больше месяца назад. По некоторым данным, у звезды глиобластома.