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Больная Заворотнюк отказалась от помощи и денег

Больная Заворотнюк отказалась от помощи и денег
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Родные раскрыли всю правду о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Скандал вокруг онкологии Анастасии Заворотнюк оказался фикцией. Актриса никогда не впадала в кому и состояние сопора. Об этом сообщили родственники знаменитости на странице в поддержку артистки в Instagram. 

Звезду "Моей прекрасной няни" не подключали к аппарату ИВЛ, у нее не было паралича или состояния сопора, о чем ранее писали СМИ. Родственники признали, что Заворотнюк болеет, но не назвали диагноз. 

"Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное",

– говорится в сообщении, которое родные актрисы опубликовали в ее официальном аккаунте в Instagram-историях.

Родственники также добавили, что будут и дальше опровергать информацию о состоянии Заворотнюк. 

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк впала в состояние сопора и не реагирует на окружающих, после чего у нее якобы начали атрофироваться мышцы. Новости о том, что актриса борется с тяжелым заболеванием, появились больше месяца назад. По некоторым данным, у звезды глиобластома. 

Полина ИВАНОВА
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