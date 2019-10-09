Звезда сериала "Моя прекрасная няня" напрочь лишилась своей привлекательности

После выписки Анастасию Заворотнюк не узнали. Она была совсем не похожа на себя, рассказали очевидцы, на глазах у которых актрису вывозили на каталке из Европейского медицинского центра.

"Голова в косынке, огромные темные очки на глазах... она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее!"

– поделились они впечатлением, цитируют "Дни.ру".

Так поразивший очевидцев вид "прекрасной няни" легко объяснить, если слухи о страшном диагнозе – рак мозга (глиобластома) – верны. При лечении такого недуга звезда должна была принимать много разных лекарств, капельниц и различных химических препаратов, от чего и опухла,ведь они дают огромную нагрузку на почки, печень, сердце и провоцируют сбой гормональной системы. Развитие онкологии тормозится, но происходят другие осложнения, что и приводит к сильной полноте.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы несколько дней назад якобы потому, что родные собирались продолжить ее лечение в другом месте. При этом один из онкологов заявил, что, скорее всего, звезду отпустили домой умирать, так как ее болезнь не лечится.

Ранее актриса и ее близкие попросили, чтобы вокруг ее здоровья прекратилась шумиха и другие знаменитости считали, что чрезмерный интерес к этому мешает лечиться, даже убивает.