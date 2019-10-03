Помочь актрисе хочет так называемый целитель из Сибири

Житель Красноярского края, называющий себя целителем, утверждает, что может спасти от рака болеющую Анастасию Заворотнюк. Сделать это он готов безвозмездно.

Свои услуги красноярец планирует оказать звезде сериала "Моя прекрасная няня" помощь у себя дома, то есть больная знаменитость должна сама приехать к нему.

"Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице",

– заявил мужчина журналистам Сиб.фм.

Так называемый целитель утверждает, что уже излечил от рака двоих людей с раком мозга, а также предлагал свои услуги болеющей Юлии Началовой.

Подтвердить магические способности сибиряка невозможно, найти исцеленных тоже. И хотя мужчина утверждает, что не нуждается в пиаре и рекламе, поверить в это можно с трудом. Красноярец – не единственный, кто пытается прославиться за счет болезни Заворотнюк. В редакцию "Утра" звонила женщина, обещающая вылечить знаменитость с помощью трав.

Нажиться на трагедии страдающей Анастасии Заворотнюк пытаются не в первый раз. Например, в социальных сетях фото звезды, якобы сделанные в больнице, используют для рекламы. Также, как пишет "Собеседник", в Интернете стал популярным хештег с именем и фамилией артистки, который используют к любым объявлениям, чтобы повысить их популярность.

Ранее директор Анастасии Заворотнюк рассказал, что звезда появится на одном из центральных телеканалов.