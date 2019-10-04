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Муж вынужденно оставил Заворотнюк

Муж сбежал от тяжелобольной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Фигурист бросает умирающую жену ради выступлений, на которых покажет очень опасные трюки

Муж Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от нее, чтобы находиться рядом с женой. Петр Чернышев будет исполнять одну из главных ролей в новом ледовом шоу "Аленький цветочек", сообщила его коллега Татьяна Навка.

Представления можно будет увидеть в начале ноября, рассказала фигуристка в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". И добавила, что в шоу задуманы несколько опасных трюков: "Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки".

То есть супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" будет серьезно рисковать жизнью, чтобы программа получилась зрелищной и захватывающей. Поклонникам Заворотнюк это совсем не понравилось, отмечает портал vmo24.ru. Чернышев должен быть у постели смертельно больной жены, а не выступать с Навкой, высказались они. И большой риск, которому Петр себя подвергает, тоже пришелся им не по душе, ведь с фигуристом может произойти трагедия, и кто тогда поддержит актрису, заволновались они.

Некоторые же предположили, что фигурист старается привлечь к своему творчеству как можно больше людей, чтобы справиться с финансовыми затруднениями: лечение стоит очень дорого. И с долгами по кредиту удалось разобраться только недавно. Однако многие все же негодуют из-за того, что муж бросает умирающую звезду одну. А некоторые при этом заявили, что, если бы все было так плохо, как сообщалось, то Чернышев не согласился бы выступать.

Ранее директор актрисы заявил, что она больше не появится на экране. И стало известно, что Петр ушел из больницы, где лежит Анастасия, после того как поступили неутешительные новости о ее состоянии. Сообщалось также, что скоро он уедет из Москвы. 

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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