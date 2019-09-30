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Запреты и невыполненные обещания: всплыла ложь о Заворотнюк

Запреты и невыполненные обещания: всплыла ложь о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса так и не выступила с официальным заявлением о своем диагнозе

Директор Анастасии Заворотнюк еще в начале сентября заявлял, что к концу месяца звезда сериала "Моя прекрасная няня" появится в эфире одной из передач и расскажет о своей болезни. Но обещание так и не было выполнено.

Более того, теперь концертный директор Анастасии Заворотнюк вообще не дает никаких комментариев, так как родственники просто запретили это делать, – пишет Teleprogramma.pro. Муж и дети артистки также не сделали официального заявления.

Диагноз знаменитости по-прежнему остается тайной, которую тщательно охраняют. В больницу к Заворотнюк не попасть, рядом с палатой дежурят охранники, а за фото со страдающей звездой врачам предлагают огромные суммы.

Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в сознании и, по некоторым данным, даже смогла подписать завещание. Имущество артистки оценивают в 500 млн. рублей, – пишет URA.RU. 

Дарья ПЕТРОВА
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