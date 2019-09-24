Артистку тщательно оберегают от внимания репортеров, предлагающих за сведения о звезде 1 млн. рублей. Рядом с палатой Анастасии постоянно кто-то дежурит, а в больнице есть подземный этаж, куда невозможно попасть без врача

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в одной из столичных клиник. По последним данным, опухоль звезды сериала "Моя прекрасная няня" признана неоперабельной. Но ни врачи, ни родственники артистки с официальным заявлением по поводу здоровья и диагноза актрисы пока так и не выступили.

Попасть в больницу, где лежит Заворотнюк нереально: на входе в здание охранники проверяют каждого входящего, еще несколько человек круглосуточно дежурят рядом с палатой звезды. Чтобы получить информацию, репортеры готовы на крайние меры: по словам одной из работниц, медикам предлагают до миллиона рублей за любые сведения о здоровье Анастасии.

Но даже за вознаграждение получить данные невозможно – все диагнозы и план лечения засекречены, сообщил источник "Собеседнику".

В больнице есть и другая система защиты. Отделение лучевой диагностики находится на подземной этаже, попасть туда можно только в сопровождении врача.

Узнать о болезни Анастасии Заворотнюк от ее коллег и друзей тоже вряд ли получится. Юрий Николаев, с которым звезда вела несколько шоу, рассказал, что ничего не знает о здоровье артистки, а предполагать свои версии не хочет.

Николаев молится за здоровье Заворотнюк и надеется, что ей поможет любовь ее мужа Петра Чернышева.

"С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем. И я радовалась их союзу с Петром. Он парень очень хороший, порядочный. <…> И сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться",

– цитирует слова Юрия Николаева "Комсомольская правда".

По некоторым данным, Анастасия Заворотнюк привезли в клинику 13 сентября с диагнозом "глиобластома". После ее частично парализовало, а затем она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Директор артистки дает совсем другие сведения о ее здоровье.