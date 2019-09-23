О состоянии актрисы рассказала пациентка клиники

Известно, что Анастасия Заворотнюк лечится в одной из частных московских больниц, где охранники круглосуточно оберегают ее от повышенного внимания посторонних. Точную информацию о здоровье звезды сериала "Моя прекрасна няня" никто не разглашает, но журналистам удалось пообщаться с пациенткой, которая якобы лежит в той же клинике.

Женщина заявила, что лечить Анастасию Заворотнюк перестали, а ее состояние поддерживают с помощью аппаратов.

"Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…",

– цитирует источник телеканал НТВ.

Пациентка подтвердила, что актрису привезли в клинику 13 сентября с диагнозом "глиобластома". После ее частично парализовало, а затем она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Журналисты и концертный директор Заворотнюк дают совсем другую информацию. По их данным, актрисе уже сделали 2 операции, и у нее есть хороший шанс на выздоровление.