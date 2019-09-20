Знаменитость позировала в нижнем белье

Виктория Лопырева поделилась радостной новостью – недавно популярный мужской журнал признал ее одной из 100 самых желанных женщин. Модель признается, что сексуальность для нее значит больше, чем красота, которую она называет заслугой родителей.

В доказательство своей привлекательности Лопырева выложила фотографию в нижнем белье: на фото можно рассмотреть немаленький бюст блондинки и ее стройные ноги.

"По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. И когда она умеет быть счастливой, независимо ни от каких внешних факторов",

– написала блондинка под фотографией в белье.

Поклонники по-разному отнеслись к мнению Виктории, но практически единогласно признали, что ей удается быть как красивой, так и сексуальной.

"Вы совершенство", "Секси мама", "Какая же красивая и сексуальная", "Просто нет слов, огонь", "Восхитительная сексапильная красотка", "Безумно сексуальная и изумительно красивая", "Сочные дыньки", "Думаю, даже красота Афродиты померкла бы рядом с вашей красотой", похвалили модель.

Ранее в Интернете появилось видео с Наташей Королевой с "оргией" Наташи Королевой на пляже.