Ведущая "Давай поженимся" показала свои развлечения

Лариса Гузеева провела последнюю ночь на кухне, занимаясь приготовлением варенья на зиму. По словам актрисы, это занятие позволяет ей расслабиться и прислушаться к себе.

Подписчики, как и всегда, активно комментировали ночные фотографии Гузеевой с кухни и поблагодарили ее за то, что она раскрыла свой секретный рецепт.

"Я пошла прислушиваться к себе – это была моя трудотерапия. <…> Весь день варила райские яблочки. Я молодец", - написала Гузеева под фотографиями.

"Красота, аж слюньки потекли", "Какая умница", "Настоящая русская женщина", "Выглядит аппетитно", "Соблазнительно", "Не прекращаю вами восхищаться", "Лариса, вы такая молодец", "Смотришь и испытываешь наслаждение", "Талантливый человек талантлив во всем",

– похвалили ведущую "Давай поженимся" в Инстаграм.

Ранее Лариса Гузеева на всю страну призналась, что всю жизнь ненавидела заниматься сексом.